Incrementa la demanda mundial de pasajeros aéreos

En la comparación mensual, la demanda, medida en pasajeros por kilómetro transportado (RPK en sus siglas en inglés), experimentó en marzo un descenso moderado respecto a los datos de febrero.



La capacidad del transporte internacional de pasajeros, medida en asientos por kilómetro ofertados (ASK), creció un 6,1 % en marzo con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el factor de ocupación se incrementó hasta una tasa récord mensual del 80,4 %.



De acuerdo con la IATA, el tráfico aéreo de pasajeros subió en todo el mundo durante el mes de marzo, unos datos que confirman la tendencia al alza de la demanda de pasajeros en el transporte aéreo en el primer trimestre del año.



El director general de la IATA, Alexandre de Juniac, atribuyó en un comunicado las buenas cifras interanuales a "la mejora de la economía a nivel mundial y el bajo precio de las tarifas, que han caído un 10 % en términos reales en comparación con el año pasado".



De Juniac explicó que la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, y del Reino Unido de vetar los aparatos electrónicos en el equipaje de mano en vuelos sin escalas procedentes de diez países de mayoría musulmana, "se produjo demasiado tarde en el mes para que esta tuviera efecto en las cifras de tráfico".



No obstante, el director ejecutivo de la IATA predijo que la medida tomada por el mandatario estadounidense sí tendrá un impacto en los resultados del próximo mes.



La IATA ya dijo el pasado 28 de marzo que el veto a portátiles en ciertos vuelos "no es sostenible" y abogó por buscar alternativas a la prohibición promulgada por EEUU y el Reino Unido.