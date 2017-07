Iglesia ortodoxa quiere debatir restauración de la monarquía

"Dentro de nuestra Iglesia hay gente, grupos de personas que abogan por la restauración de la monarquía, y creo que si la sociedad madura para debatir este asunto, la Iglesia participará activamente en el debate", dijo el representante de la Iglesia ortodoxa rusa.



Según Hilarión, la monarquía es, "sin duda, una forma de gobierno que históricamente ha probado su eficacia y que tiene muchas ventajas sobre otras formas, como cuando el gobernante es elegido para un plazo determinado".



El alto cargo eclesiástico hizo estas declaraciones a la cadena de televisión Rossiya 24 al comentar la propuesta del patriarca de Iglesia ortodoxa (autocéfala) de Georgia, Elías II, de instaurar una monarquía constitucional en el país caucasiano.



A este respecto, el religioso ruso remarcó que "hoy en día apenas quedan monarquías absolutas, mientras que en las monarquías constitucionales el rey tiene un papel más bien decorativo".



"No voy a dar ejemplos, pero todos conocemos países, donde el monarca no puede promulgar una ley o influir en su contenido. ¿Acaso necesitamos una monarquía como esas? Lo dudo mucho", señaló Hilarión.



Por su parte, el arcipreste Vsevolod Chaplin, exportavoz de la Iglesia Ortodoxa Rusa, opinó que "Rusia sin monarquía no tiene futuro".



"Nosotros, naturalmente, respetamos la Constitución vigente y no la infringimos, pero estoy convencido de que Rusia no ha llegado al final de su desarrollo histórico", afirmó.



Mientras, en la Casa Imperial Rusa (CIR) indicaron que es prematuro hablar del regreso de la monarquía.



"Nuestro país llegó a lo más alto de su desarrollo durante la monarquía, pero ahora mismo el pueblo no está preparado (para su restablecimiento. Hay que hacer todo gradualmente", dijo un portavoz de la CIR, citado por medios rusos.



La idea de restaurar la monarquía en Rusia ya fue propuesta hace unos meses por el gobernador de Crimea, Serguéi Aksionov.



En aquella ocasión, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, respondió que en el Kremlin reciben estas iniciativas "sin entusiasmo".



Este año Rusia conmemora el centenario de la abolición de la monarquía y el comienzo de la Revolución rusa.