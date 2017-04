Su sorpresiva aparición fue solo uno de los grandes momentos de un espectacular acto que estaba dedicado en principio a las cuatro décadas de la primera película de la saga ("Star Wars: A New Hope"), pero en el que finalmente los instantes más emotivos se vivieron al recordar a la fallecida actriz Carrie Fisher, la icónica princesa Leia.



Y es que los seguidores tuvieron motivos a puñados para sonreír o echarse a llorar, ya fuera viendo juntos en un mismo sofá a George Lucas, Harrison Ford (Han Solo en la ficción) y Mark Hamill (Luke Skywalker), o al disfrutar del compositor John Williams, autor de la legendaria banda sonora de "Star Wars", dirigiendo a una orquesta que interpretó en directo "Princess Leia's Theme" en honor a Fisher.



Ante un aforo de unas 2.000 personas, muchas de las cuales hicieron cola durante toda la noche para poder tener un asiento, George Lucas rememoró que su intención con "Star Wars" era rodar un filme "de aventuras" que tuviera elementos "psicológicos" y con significado acerca de "la amistad, la honestidad, la confianza y hacer lo correcto".



"'Star Wars' fue (para mí) el comienzo de un viaje increíble", apuntó por su parte Harrison Ford ante la euforia del público por su inesperada llegada.



El intérprete recordó que, antes de alistarse en la saga galáctica, trabajó para George Lucas en el filme "American Grafitti" (1973), e indicó que su papel en "Star Wars" fue el que le hizo volver a la actuación tras tener que trabajar como carpintero.



Lucas, en un guiño irónico a los conocidos incidentes de Ford como piloto en la vida real, señaló que el actor consiguió el papel porque sabía volar, a lo que el artista reaccionó con rapidez: "Volar, sí; aterrizar, no".



Por otro lado, Ford aseguró que "Star Wars" fue una "oportunidad brillante" para su reparto porque relataba una historia "llena de humor, emociones y conflictos".



En cambio, Mark Hamill dedicó gran parte de su intervención a elogiar el apoyo apasionado de los fans de "Star Wars" durante todos estos años.



"Están contigo en los buenos y en los malos momentos. Son más comprensivos que mi propia familia, porque ellos me critican todo el tiempo", bromeó el artista.

Este acto, el plato fuerte de la primera de las cuatro jornadas de Star Wars Celebration, también contó con la participación de los actores de "Star Wars" Hayden Christensen, Warwick Davis, Billy Dee Williams, Peter Mayhew, Ian McDiarmid y Anthony Daniels.



El broche a este recorrido por la galaxia más exitosa del cine lo puso el recuerdo a Carrie Fisher, fallecida en diciembre a los 60 años, a cargo de George Lucas y de la hija de la actriz, Billie Lourd.



"Era brillante y obviamente todos la echaremos de menos. Pero siempre será la princesa que asumió el mando y nunca retrocedió (...). Siempre estaba ayudando a los otros a salir de los líos que habían creado. La amaremos por siempre jamás", dijo Lucas en un escenario presidido por varias imágenes de Fisher caracterizada como la carismática princesa Leia.



"Era la jefa (...). Cuando Carrie apareció (en el casting), ella era ese personaje. Era muy fuerte, muy inteligente, muy divertida, muy atrevida, muy dura (...). No hay mucha gente como ella: era una entre mil millones", aseguró.



"Mi madre solía decir que nunca supo dónde acababa la princesa Leia y empezaba Carrie Fisher", afirmó Lourd en su intervención.



La artista dijo también que su madre quería a sus seguidores de "Star Wars" porque siempre la aceptaron, cuando era una mujer independiente y "una soldado fuerte" pero también cuando mostraba sus imperfecciones y su "lado vulnerable".



Y cuando todo parecía que había concluido, se bajó una cortina y apareció el compositor John Williams al frente de una orquesta para desatar la emoción de los presentes con una interpretación de "Princess Leia's Theme" y de varias obras más de la famosa banda sonora de "Star Wars", como la música de los créditos o la melodía dedicada al malvado Imperio.



Con disfraces hechos al detalle y sables láser empuñados al aire, seguidores de todo el mundo acudieron este jueves al estreno de Star Wars Celebration en Orlando.



Desde New Jersey y disfrazada de Rey (Daisy Ridley en "Star Wars: The Force Awakens") vino Rebeca, mientras que Marco desde Perú explicó al micrófono, en los momentos previos al evento, que para él era "muy importante" participar en esta celebración porque, según dijo, en su país hay "muchos seguidores de 'Star Wars'".