Si embargo, su participación en la serie fue muy comentada ya que muchas personas fanáticas de GOT calificaron su actuación como innecesaria, informó el portal de noticias BBC.

Embed Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 8:46 PDT



La participación de Sheeran fue breve, aplaudida por sus seguidores de todo el mundo. Pero algunos tradicionales de la serie no estuvieron contentos con su aparición.

Ya a mediados de marzo se supo que el intérprete de Shape of you y Thinking Out Loud iba a aparecer en la saga y el propio Sheeran fue develando detalles sobre su papel, un sueño cumplido que debe a Maisie Williams (Arya Stark), de la que es amigo cercano.

Durante el capítulo estreno el personaje interpretado por Sheeran aparece cantando en una fogata en el bosque, en la serie también han participado Will Champion de Coldplay o a Sigur Rós.

El intérprete también tuvo un papel secundario en una escena de la última versión de la saga de Bridget Jones, Bridget Jones's Baby.