Fotógrafo paraguayo recorre el mundo mostrando sus obras

Jóvenes fotógrafos de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Paraguay se encargarán de lucir sus obras y emitir un mensaje claro con ellas en El Salvador, EE.UU., México, Paraguay, Nicaragua, Perú y España, en un recorrido que durará un mes.





El objetivo del evento, además de potenciar el arte en los distintos países, es realizar un enlace cultural entre naciones lejanas teniendo como protagonista la fotografía. Cada fotógrafo presentará 25 imágenes y el espectador deberá narrar con ellas varias historias.





Participaran del encuentro Betty Poluk y Wuilsse Chavez por Canadá, Dean Petty por EE.UU., Keith Elliott por Inglaterra y el compatriota Alfred Pajes.





ALFRED PAJES, EL FOTÓGRAFO PARAGUAYO





En contacto con UH, el joven Pajes confesó que la fotografía es una pasión que lleva impregnada en el alma hace años. Pese a no tener como primera profesión a la fotografía, le dedica su tiempo y esmero.





"Trato de compaginar este hobby con mi profesión. No vivo de la fotografía, por eso creo que mis fotos son más relajadas. Saco foto a lo que me gusta y me inspira. A lo que despierta en mí una sensación y eso hace que también genere algo en el espectador, para bien o para mal, pero algo produce", refirió el joven.





Según el compatriota, la fotografía es un arte en esencia pura. Compuesta por mucha magia ya que logra inmortalizar los momentos o situaciones de la vida que capaz ya no vuelvan a ocurrir. Esto, unido a la tecnología, logra la posibilidad de tener resultados al instante, dijo.





"En el 2015 pude realizar mi primera exposición individual en el Centro Cultural Manzana de la Rivera. A partir de ahí he participado en varias exposiciones colectivas. Ese mismo año tuve la oportunidad de ver una exposición internacional de fotografía en Asunción. Contacté con Beatriz Poluk (Canadá) porque me encantó el formato de la exposición y ahí me invitó a formar parte del equipo", detalló.





Comentó que cada fotógrafo trabaja desde su óptica y eso hace que cada exposición sea tan diversa y rica por su técnica misma como por las imágenes y la historia que proyectan.





Pajes dijo que ya logró exponer sus obras en Argentina, Nicaragua, España, Guatemala, Paraguay y Perú. Aseguró sentirse muy contento de formar parte de un equipo de fotógrafos que realizan sus muestras por amor al arte.





"Para mí, ser parte de este equipo es un desafío, un compromiso, pero también un orgullo. Mis compañeros, que son de otras nacionalidades, son hermosas personas y profesionales de primer nivel, y estar con ellos es una gran responsabilidad. Significa para mí un gran orgullo representar a Paraguay en cada exposición", reflexionó el fotógrafo.





MÁS DE LA GIRA. La gira arranca con fuerza en El Salvador el primer día de febrero, en el Centro Cultural Salvadoreño Americano. En marzo llegarán a Miami, específicamente al Centro Cultural de Arte Hispano. En mayo a México, en el Centro Cultural Enrique Burgos, en Santiago de Querétaro.





Seguidamente los cinco artistas llegarán en junio al Paraguay a la Galería Ruíz Benítez. En agosto en Nicaragua, en la fundación Casa Tres Mundos. De la misma manera, en septiembre llegarán en Perú (Piura) en la galería Nair y Nap, y en noviembre aterrizarán en España, Barcelona, en el museo Puigcerda con la temática minimalista.