Firmas pro enmienda: Saltan más denuncias

"Revisé y no encontré, después un amigo me pasó un link, vi que sí firmé para ir directo a la planilla (...) Estoy afiliada al Partido Colorado, pero esa no es mi firma, no es mi letra, no vi nunca esa planilla, mi hermana y mi cuñado también aparecen en ella", lamentó la denunciante.

Además agregó que su amiga Stefani Flecha también encontró su nombre y su supuesta firma en las planillas pro enmienda.

Rosa Varela dijo que denunciará el hecho ante la Fiscalía y que además ya se encuentra corroborando si algún otro familiar aparece en la lista de firmantes.

En las planillas presentadas igualmente se hallaron los nombres de militares, niños y hasta muertos. El Partido Liberal Auténtico (PLRA) pidió a la Justicia que investigue dichas irregularidades.