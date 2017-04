San Expedito no figura en el Martirologio Romano, que es el libro o catálogo donde figuran todos los Santos y Mártires reconocidos por la Iglesia Católica, con las fechas de su celebración festiva. Pero este no es ningún impedimento para que tenga miles de fieles en todo el mundo.

A pesar de que este mártir no figura como un santo, es aceptado como un santo tradicional. La Iglesia lo descanonizó por saber muy poco sobre él, es decir figura como leyenda pero la Iglesia no dice que no existe. Santa Brigada y Santa Nicasia de Jesús, son algunos casos similares.

Cabe mencionar que antes del siglo IX no existía un proceso de canonización como ahora, por lo que cada diócesis calendarizaba sus festividades según su conveniencia. Durante varios siglos, celebraciones locales o particulares pasaron a ser tradición y celebrados por la Iglesia.

¿Quién fue expedito?

San Expedito vivió a principios del siglo IV bajo el imperio de Diocleciano, emperador que años más tarde lo mandaría asesinar, y era el comandante de una legión de soldados romanos, explica el portal argentino expeditosan.com.ar

A pesar de defender al Imperio Romano de los bárbaros asiáticos, cierto día fue tocado por la gracia de Dios y recibió la luz divina; este episodio cambiaría para siempre su vida convirtiéndose inmediatamente al cristianismo.

Al momento de su conversión, un cuervo se hizo presente simbolizando al espíritu del mal e intentó evitar que este se vuelva cristiano. San Expedito reaccionó enérgicamente aplastando al cuervo con su pie derecho.

La información de que Expedito se hizo cristiano no cayó bien al imperio y el 19 de abril de 303 DC, por orden del Emperador Diocleciano, fue sacrificado en Melitene, sede de una de las Provincias Romanas en Armenia, junto con sus compañeros Caio, Gálatas, Hermógenes, Aristónico y Rufo, quienes también se negaron a rendir tributos a dioses paganos.

Expedito fue tentado por el cuervo del mal para que no se convierta ese día al cristianismo pero este dijo que "hoy" lo haría. Pasó a ser el santo de las causas urgentes.

Borrado de la lista de santos

El mártir, figuró entre los venerables de la Iglesia Católica, pero en 1906 el papa San Pío X ordenó que Expedito fuera retirado del martirologio. No figura en la última edición del año 2001.

La Iglesia Católica, hace una minuciosa revisión de su catálogo de santos y mártires. El motivo por el que Expedito fue borrado del listado, es porque existen dudas sobre su verdadera existencia (historicidad).

El libro Butler lifes of saints (traducido por W. Guinea, México, 1964), explica que debido a que en varias iglesias católicas existen imágenes de este y miles de personas le rinden culto, este pasa a ser tolerado pero no admitido para la misma.

Existen muchos casos de santos tradicionales en todo el mundo, cuyas festividades se celebran con mucha devoción.

Que no figure en la lista de santos, no quiere decir que la Iglesia niegue sobre su existencia o el poder de su intercesión.

San Expedido en Paraguay

La devoción a San Expedito, se acrecienta cada vez más en Paraguay. Es frecuente que las personas coloquen carteles, pasacalles y calcomanías en nichos, o frente a sus hogares, con la frase ¡Gracias San Expedito por los favores recibidos!

En la ciudad de Limpio, fue erguida una capilla con el nombre de San Expedito, donde cada 19 de abril se celebra una populosa fiesta patronal. La misma fue construida hace unos 7 años. Se sitúa en la zona de Piquete Cué.

El sacerdote Ángel Arévalo, párroco de La Encarnación, celebra cada 19 de abril una misa en honor al santo de las causas urgentes. La ceremonia está marcada para las 19.00.

San Expedito tiene una gran cantidad de fieles en la Argentina. Su santuario se sitúa en la localidad de Bermejo, en la provincia de San Juan. Miles de peregrinos llegan hasta ahí cada año. También miles de fieles se congregan en la Parroquia Nuestra Señora Balvanera de Buenos Aires para venerar una antigua imagen de San Expedito.



Expedito es el santo de las causas urgentes de aquellos que buscan trabajo y lo imposible. La devoción hacia el mismo se percibe en muchos rincones del pais.