El papa dice que "no puede ser presuntuosa la evangelización" en misa Crismal

Ciudad del Vaticano, 13 mar (EFE).- El papa Francisco indicó hoy a los sacerdotes que la evangelización "no puede ser presuntuosa" y que deben ser "tiernos, concretos y humildes", durante su homilía en la misa Crismal celebrada en la basílica de San Pedro y con la que comienzan los ritos de la Semana Santa.

"De él (Jesús) tenemos que aprender que anunciar una gran alegría a los muy pobres no puede hacerse sino de modo respetuoso y humilde hasta la humillación. No puede ser presuntuosa la evangelización. No puede ser rígida la integridad de la verdad", explicó en la homilía.