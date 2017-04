El deporte de la paciencia

En todos los casos, cabe reiterar, los peces deben estar vivos y son devueltos después de ser contabilizados. Sin embargo, siempre hay un porcentaje que no sobrevive. Los peces que mueren apenas son sacados del agua son los de escamas, como la corvina o la sardina, mientras que las de cuero, como la raya, el surubí o el mandi'i (la familia de los bagres) tienen un índice de supervivencia superior.

Las presas capturadas, aun cuando mueren, tienen que ser retornadas al río. Preguntamos si esto no ha acarreado problemas con la Sociedad Protectora de Animales, a lo que Bonnín responde que las piezas muertas "no se pierden finalmente, sino que se reciclan como alimento de otros peces".

Por otra parte, la pesca con mosca prácticamente no tiene adeptos, ya que no ha dado resultados en los ríos de Paraguay. Sin embargo, la federación no descarta que en algún momento esta modalidad llegue a tener su propio calendario de competencias en el país, habida cuenta de que otras organizaciones sí poseen esta categoría entre sus disciplinas.

Existe una preocupación entre los deportistas, una que va más allá de su jurisdicción. "La Seam no realiza ningún control y hay quienes depredan el río. Por ejemplo, los que pescan con redes deben usar mallas con aberturas de 10 centímetros, pero acá se usan las de cuatro centímetros, y atrapan hasta a las crías", se queja Bonnín. La queja también se hace extensiva a las vedas y a las medidas mínimas que debe tener cada pieza atrapada, también letra muerta para algunos pescadores y para las autoridades encargadas de fiscalizar la práctica.

Organizados

La Federación Paraguaya de Pesca Deportiva fue fundada el 5 de setiembre de 1956, y su reglamento es más estricto que las normas establecidas en la Ley de Pesca, porque todas las justas son con devolución de las piezas. "Absolutamente nada se retira del lecho natural de los peces", asegura González Cabello.

Esta entidad no es solo de pesca, sino también de lanzamiento. Este consiste en arrojar la plomada —con la caña— para que caiga en un perímetro determinado. Las modalidades son tres y se denominan casting, long casting y casting libre o distancia pura. En esta actividad no se "pesca"; es decir, no tiene como finalidad la obtención de piezas.

La federación nuclea a cuatro asociaciones, que se asientan en otras tantas regiones del país: la Asociación de Pescadores de la Ribera del Paraná (Encarnación y alrededores), la Asociación de Pescadores del Ñeembucú (Pilar y alrededores), la Asociación Paraguaya de Pescadores del Este (Ciudad del Este y alrededores) y la Asociación Metropolitana de Pesca Deportiva (Asunción y Área Metropolitana).

Además de la APCP, en el área metropolitana se dedican a este deporte otras siete instituciones: Deportivo Sajonia, Club Nacional de Regatas El Mbiguá, Martín Pescador, Ytororó Country Club, el Club Internacional de Tenis, el Club Copa Puku y el Club de Pesca Guyratĩ (de San Lorenzo).

Por supuesto, hay categorías cuando de competir se trata y están divididas en cadetes: infantil, juvenil, mayores y senior. En la primera participan aficionados de cuatro a siete años; la siguiente incluye a los que tienen hasta 14; la juvenil, hasta 21 años, y a partir de esa edad ya se incorpora a los pescadores mayores; los que tienen 55 años y más pertenecen a la clase senior. Existe también una categoría para mujeres.

¿Es recomendable que la gente se dedique a esta actividad? "Por supuesto. Es un deporte sano, y quienes lo practican lo encuentran relajante", afirma con convicción Bonnín. De que es saludable no puede haber muchas dudas, ya que sus aficionados deben ser realmente "pacientes". Es cuestión de tomar una caña de pescar y salir a comprobarlo.



Para navegar

Una embarcación con un motor pequeño, de 25 hp, cuesta entre G. 5 y G. 10 millones; uno de porte medio, entre G. 25 y G. 30 millones; un motor nuevo de gran porte, de 90 hp, tiene un costo aproximado de USD 15.000 y, si se le agrega la deslizadora, el precio puede ascender a los USD 20.000.



Así se gana

En los torneos, las calificaciones se hacen por cantidad de piezas. Se permite atrapar hasta 10 presas, que deben estar vivas; cada especie tiene su puntaje. En la modalidad de playa también se considera el tamaño, que otorga un punto adicional por cada centímetro.



Más ciudades

La actividad competitiva no se limita a Asunción, Encarnación, Pilar y Ciudad del Este. Otra localidad ribereña que no está afiliada a la Federación Paraguaya de Pesca Deportiva es Concepción, que tiene clubes de pesca y una antigua tradición en la actividad. En este momento se encuentra gestionando su ingreso a la entidad. Otro tanto ocurre con los pescadores deportivos de Coronel Oviedo.