El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Robert Capers, informó que el juicio se puede prolongar por varias semanas. También dijo que, de acuerdo con lo convenido con el Gobierno de México, quedó excluida la posibilidad de aplicar la pena de muerte.



Tanto Capers como el fiscal del Distrito Sur de Florida, Wilfredo Ferrer, explicaron partes del procedimiento que se seguirá para coordinar las acciones que desde hace varios años se han ido reuniendo contra el narcotraficante mexicano en distintos estados.



"El Chapo" fue extraditado de México anoche a partir de cargos presentados en los estados de Nueva York, Florida, Texas, Illinois, Arizona y Nuevo Hampshire, pero la acusación formal será llevada conjuntamente por las fiscalías de Nueva York y de Miami.



Capers aclaró que la decisión se adoptó después de una "revisión exhaustiva" de las distintas causas y se determinó que una asociación entre las fiscalías de Nueva York y Miami permitiría dar "un puñetazo más fuerte" para llevar el proceso.



"El enjuiciamiento es una combinación de Nueva York y Miami, pero no va a ir a Miami" para responder allí ante los tribunales, insistió Ferrer.



Las autoridades dijeron que desconocían aún si "El Chapo" va a cooperar con las autoridades o proporcionar información sobre la causa, algo que tendrá que decidir con sus abogados.



El vicefiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Blanco, confirmó que las autoridades estadounidenses fueron notificadas ayer mismo de la intención de México de extraditar a "El Chapo", aunque tenían preparado desde antes el operativo para el traslado.



Pero, ante preguntas sobre el momento elegido, la última noche con Barack Obama en la Casa Blanca y horas antes de que asuma la Presidencia el republicano Donald Trump, Capers dijo que no querían entrar en "especulaciones" en ese sentido.



Ángel Meléndez, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., dijo que anoche, cuando "El Chapo" era trasladado a Nueva York, "tenía una cara de perplejidad y de asombro".



"En esta ciudad no hay túnel que valga", agregó Meléndez al referirse a las dos fugas de cárceles mexicanas que ha protagonizado en los últimos años Guzmán Loera.