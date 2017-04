Efraín Alegre: "El pueblo dijo no a Cartes"

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, pronunció un discurso con aires triunfalistas luego de que la Cámara de Diputados haya sepultado el polémico proyecto de enmienda constitucional. Dijo que no permitirá que ningún joven liberal imputado vaya a prisión.

"Estimados compatriotas, estamos reunidos en esta plaza como cuando salimos a defender nuestra libertad, nuestra democracia y la Constitución Nacional, habrá muchos comentarios y muchos dirán cómo interpretan esta situación y yo les quiero decir lo que para mí es lo más importante: el pueblo paraguayo le dijo no a Cartes y les quiero decir que este no es el triunfo de ningún partido político, es el triunfo del pueblo paraguayo que le dice a los políticos que si le dan la espalda, 'vamos a salir a poner la frente'", señaló Alegre en medio del festejo, informó el periodista de Última Hora César Larré.





"Tuvieron 25 atracadores en senadores. ¿Por qué no aprobaron la enmienda si tenían mayoría? Porque el pueblo paraguayo les dijo que no. Este pueblo dice 'Dictadura nunca más'. Todos podemos sentirnos más seguros en el Paraguay hoy. Hoy enterramos la enmienda. Que no nos digan que fue la embajada de los Estados Unidos ni los pa'i. No nos vamos a desmovilizar, la lucha recién está empezando", añadió.