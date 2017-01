Docente de Ybycuí se encadenará frente al MEC

La misma superó con creces el puntaje necesario, sin embargo, nunca figuró en la planilla de docentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).





La afectada comentó a ULTIMAHORA.COM que envió notas formales a la cartera educativa y que incluso el director de Talento Humano de MEC, Luciano Maldonado, remitió una nota favorable a su contrato, que no prospera al no estar afiliada al Partido Colorado ni trabajar políticamente para el diputado cartista Tomás Rivas.





"Hace más de un año que debía estar ejerciendo la docencia, pero no puedo por cuestiones políticas. No solo me afecta económicamente, también a mi estado de ánimo", refirió en tono afligido la mujer.





Indicó que de no recibir una respuesta, tomará la decisión de encadenarse y hacer una huelga de hambre frente a la sede del MEC.