Bejarano señaló que todo comenzó cuando estaba pintando un grafittis por la muralla del Comité del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de San Pedro de Ycuamandyyú.

El escrito decía "Cartes respete la Constitución" y estaba a metros de donde estaba previsto la inauguración de una calle empedrada y la recorrida del jefe de Estado.

"Estaba pintando la muralla como cualquier ciudadano común que no está de acuerdo con lo que está haciendo Cartes, estamos en democracia y existe la libre expresión", explicó el parlamentario.

Señaló que en momento llega un militar prepotente ordenando que deje de pintar y le respondió que estaba equivocado porque era en una propiedad privada del Partido Liberal y él era afiliado.

"Me opuse y entonces pidió refuerzo. Allí vinieron varios y me acorralaron, inclusive, uno de ellos me agarró del cuello y me sacó a la fuerza el pincel", afirmó.

Agregó que no estaba cometiendo ningún delito. "Esto es una dictadura y nosotros nos oponemos a que Cartes consiga la reelección violando la Constitución y para instalar la dictadura", manifestó.

El presidente estuvo en San Pedro entregando aportes e inaugurando algunas obras.