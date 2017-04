Atilano Ibarra, antes de ingresar junto con otros dirigentes de base a Mburuvicha Róga, manifestó que en la movilización del pasado viernes había poco que lamentar.

Cuando se le consultó si pensaba igual a pesar de la muerte del joven liberal, Rodrigo Quintana, respondió que eso siempre sucede en ese tipo de manifestaciones. "Creo que esta vez fue muy poco que lamentar, no es para lamentar tanto", afirmó.

Sin embargo, este martes salió al paso de sus propias declaraciones para pedir disculpas a la ciudadanía y a los familiares de Rodrigo Quintana, quien perdió la vida luego de que un efectivo policial le disparara con una escopeta con balas de plomo.

"No me quería expresar de que la muerte del joven no hay que lamentar, yo solo quería hacer una comparación con el Marzo Paraguayo", afirmó durante una entrevista a la emisora 730 AM.

Argumentó que solo trató de decir que en los acontecimientos del Marzo Paraguayo, en el año 1999, se registró una mayor cantidad de personas fallecidas. "Me mal expresé, además, en apuro me hicieron el reportaje", agregó.

Rodrigo Quintana fue asesinado en la madrugada del domingo cuando efectivos policiales irrumpieron en forma violenta la sede del Partido Liberal radical Auténtico (PLRA). Uno de ellos disparó contra su humanidad, provocándole la muerte.

La enmienda constitucional ocasionó una crisis política y dividió al país. Sin embargo, hasta el momento parecería no tener marcha atrás. El oficialismo y sus aliados buscan sancionar el documento en la Cámara de Diputados.

ULTIMAHORA.COM intentó contactar con Atilano Ibarra durante esta mañana, pero daba apagado el celular.