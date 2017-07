"Un ratito me fui a saludar al presidente", admitió el concejal en contacto con la 1020 AM. "El presidente nos convocó a una extraordinaria para el jueves", agregó. Explicó que pospusieron la sesión para mañana para no hacer pasar una semana más. "Fuimos convocados por nuestro líder, el presidente de la Junta", relató.

Talavera afirmó que la sesión se recuperará este jueves. "No es tan grave eso", mencionó. "Pedimos luego eso para no faltar", agregó.



El edil dijo que sabían que iban a recibir críticas, pero están en la línea política con el presidente de la República. "Una hora por ahí lo que nos fuimos, pero por tráfico no pudimos llegar", mencionó.

El pasado 5 de abril el mismo concejal Tranquilino Talavera respondió con patadas a un ciudadano que, supuestamente, le reclamó su postura a favor de la enmienda pro reelección. El video se hizo viral en las redes sociales. El político es conocido seguidor del presidente Horacio Cartes.

Desde tempranas horas de este miércoles cientos de automóviles ingresaron a la residencia presidencial para felicitar al mandatario por su cumpleaños.



Nota relacionada: Concejal responde con patadas a escrache