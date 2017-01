Hasta la fecha cuatro personas se encuentran secuestradas en el Norte del país. Ante esto, colonos aseguran estar sumamente tristes y, pese a amar Paraguay, se ven desesperados ante la situación de inseguridad en tal localidad.





"Estamos pasando por momentos difíciles, más aun recordando a los secuestrados. Esperamos que la situación mejore. Cada domingo rezamos para que los cuatro secuestrados queden en libertad", dijo primeramente un colono, cuya identidad preferimos no dar a conocer.





El poblador se refirió en cierto momento al trabajo que realiza en la zona la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y criticó la labor del grupo afirmando que trabajaban mucho mejor cuando los militares no estaban en el lugar.





"No tenemos mucho conocimiento sobre lo que hace la FTC. Trabajábamos bien cuando ellos no estaban, aunque seguimos trabajando pese a que estén, pero no sabemos qué decir con respecto a lo que hacen", precisó el poblador.





UNA SOLUCIÓN. El colono agregó que, aunque estén preocupados y con miedo, no piden al Gobierno más seguridad sino que encuentren una solución finalmente al problema. Comentó que muchos por temor no pueden siquiera trabajar por las noches, pese a que se encuentran en periodo de cosecha, informó el periodista del diario Última Hora, Carlos Marcelo Aquino.





"Queremos a Paraguay. Estamos bien por acá, trabajamos y progresamos. Pero necesitamos seguridad. Nosotros ya no podemos decidir en esa parte, dejamos en manos del Gobierno tal trabajo. Ellos tienen que dar una solución y pueden hacerlo", sostuvo.





¿Y LA FTC? El hombre comentó que aunque la FTC esté en el lugar existieron secuestros, lo que más los deja en constante incertidumbre. Aseguran que solo desean trabajar por lo que dejan el conflicto en la zona en manos del Gobierno de turno.





SECUESTRADOS. El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tiene privados de su libertad al suboficial de policía Edelio Morínigo (923 días de secuestro), a los colonos menonitas Abrahán Fehr (524 días) y Franz Wiebe Boschman (170 días), y a Félix Urbierta (92 días).