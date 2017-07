"Las innovaciones de la industria tabacalera, los diversos productos alternativos a los cigarros convencionales han influido en esta tendencia", aseguró Inti Barrientos, investigador del INSP quien encabezó el estudio.



Entre estos productos se encuentran los cigarros light, puros, pipas de agua, tabaco masticable, cápsulas de sabor y los cigarros electrónicos "que son promocionados como menos dañinos", expuso Barrientos.



En una conferencia de prensa, el especialista informó que la investigación "Tendencias del consumo de nicotina entre adolescentes" se realizó entre 10.000 jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara "lo cual muestra una tendencia sólida".



Según las cifras, probar cigarros se ha elevado en esa población de menos de 20 % a casi el 35 % de los encuestados, mientras que más del 90 % de los adolescentes han oído hablar del cigarro, y 10 % lo consume actualmente, cuando hace un año no lo hacían.



De acuerdo con el doctor Juan Zinser Sierra, presidente del Consejo Mexicano contra el tabaquismo, las razones por las cuales las tendencias han crecido en los adolescentes estriban en se piensa que tales productos innovadores no dañan a la salud.



"A pesar de que los cigarros electrónicos fueron diseñados supuestamente para dejar de fumar, este beneficio no está demostrado. Estos productos acercan a los jóvenes al tabaquismo por la falsa promoción que se les hace", explica.



Según Zinser, con este tipo de dispositivos se inhalan más tóxicos que con el cigarro convencional y, aunque es verdad que se consume menos nicotina, hay más toxinas que son absorbidas por el organismo.



El estudio, dijo Barrientos, demostró que nuevas formas de consumo de nicotina son atractivas para los adolescentes, además de que la percepción respecto a los daños que produce esta adicción es baja debido a que la industria tabacalera los promueven como un producto que afecta poco a la salud.



"Sin embargo, son igual o más cancerígenos que los cigarros convencionales", advirtió Zinser Sierra.



Para los especialistas, de no haber opciones como los cigarros electrónicos o las cápsulas de sabor, los jóvenes no comenzarían su adicción a la nicotina de manera tan temprana.



"El uso de saborizantes es uno de los factores clave en el consumo de nicotina entre adolescentes. Es lógico que el mal sabor y el olor fácil de distinguir sean barreras de entrada para el consumo de tabaco, y dichos productos las eliminan, al menos parcialmente", dijo Barrientos.



Según datos del investigador, desde que en 2004 hicieron su aparición los cigarros electrónicos en todo el mundo se ha incrementado en 10 % el contacto con el tabaco a través de este producto.



Es por ello que hicieron un llamado a las instituciones de salud pública para no ser indiferentes ante la introducción de este producto.



"La industria tabacalera apuesta hoy por este tipo de productos. Lo que pedimos es que no se dejen llevar por las empresas, pues lo más importante es la salud de los jóvenes", concluyó Erick Antonio Ochoa, miembro de la Fundación Interamericana del Corazón México (FIC México).