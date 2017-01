El director del semanario satírico Charlie Hebdo, Laurent Sourisseau, conocido como "Riss", reivindicó este sábado el derecho de esa publicación a la libertad de expresión pese a la amenaza terrorista, dos años después del ataque yihadista que causó doce muertos en su sede parisina.

"No vamos a renunciar a nuestro oficio. No vamos a renunciar a nuestra pasión. Intentamos que nuestras vidas no se vean dictadas por esta violencia", manifestó en una entrevista concedida a la emisora "RTL".