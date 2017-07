En el programa AMM, señaló que: "Hice los trámites porque los abogados me aseguraron que el hecho de mi jubilación no era vinculante con mi cargo de decano, porque mi puesto fue designado por la Conferencia Episcopal Paraguaya y en consecuencia se convertía en cargo de confianza y eso debía cumplirse durante el tiempo que estaba previsto, es decir, del 2015 al 2019. Ahora se interrumpió esto", remarcó el docente.

El ex decano de la Facultad de Filosofía, relató cómo fue informado sobre su desvinculación del cargo de decano. "El viernes en la tarde fui convocado por el rector a su despacho, me hizo saber que el hecho que yo me haya acogido a los beneficios de la jubilación implicaba también mi desvinculación de la institución y en consecuencia debía dejar no solo mis cátedras sino también mi cargo de decano", expresó Galeano.

Recalcó que, si desde el principio tenía conocimiento que la desvinculación formaba parte de su jubilación, "no iba a tomar la misma decisión".

"No me hubiera jubilado, hubiera terminado mi periodo de decano. Es cierto que voluntariamente me acogí a los beneficios de la jubilación, pero sobre el entendimiento de que el semestre que acababa de concluir era el último como profesor y el cargo de decano no estaba en juego", expresó el docente, quien lamentó lo sucedido.

Galeano trató en todo momento de aclarar la situación, puesto que las versiones de su desvinculación fueron dadas a conocer con diferentes vertientes. "Lo que no se condice con la realidad de los hechos es que voluntariamente me retiré para dejar también el decanato", culminó el docente.

El profesor José Antonio Galeano, formaba parte de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas como decano, además tenía el puesto de director del Conservatorio de Música de la Universidad.