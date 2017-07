El mandatario pronunció un discurso valorando la importancia de los dirigentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), luego de que en gran parte de su mandato, muchos líderes de base cuestionaran al jefe de Estado su actitud hacia ellos.

También mencionó que no le interesan los resultados de las encuestas, al recordar que durante su campaña los porcentajes fueron negativos para él. De esa forma, se pronunció al respecto de los números que dan desventaja a su candidato presidencial, Santiago Peña.

Al ex ministro de Hacienda le dijo que están cerrando acuerdos en varios departamentos del país, y lo trató como futuro presidente del Paraguay.

Durante su alocución fue interrumpido por uno de los hurreros presentes en el acto colorado quien, fiel a su estilo, solicitó las tradicionales hurras para el jefe de Estado.

En ese momento, el titular del Ejecutivo lanzó una sonrisa y atinó a decir que: "El hurrero es una raza en peligro de extinción y hay que cuidarlo".

TEMOR. Cartes reconoció que uno de los temores antes de la designación del ex ministro de Hacienda como candidato presidencial era su poco tiempo de afiliación, a pesar de tener honestidad, capacidad y máxima calificación.

Sin embargo, dijo que los informes que recibe es que la chapa oficialista cae de maravillas en la dirigencia colorada y en los jóvenes.

TAPAS DE DIARIOS. En otro momento, el mandatario se despachó contra algunos medios de comunicación. "No hagan caso a los ataques, este país ya no se manejará por tapas de diarios, van a sacar lo que quieran, pero las obras no se van a detener por tapa de diarios", manifestó.