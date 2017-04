"Él nos aceptó ser candidato a senador y va a liderar la lista del movimiento Honor Colorado", expresó la parlamentaria a los medios de prensa, antes de iniciar la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.

Al ser consultada si no temen que no se le deje jurar como pasó anteriormente con el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, dijo que hay antecedentes favorables del Tribunal Partidario y de la Justicia Electoral.

También señaló que renunciaría a su cargo seis meses antes para aspirar a una banca en la Cámara Alta. Esa renuncia debe ser aceptada o rechazada por el Congreso.

"Hubo un proceso de cambio en el país a través de la gestión que se evidenció con todos los resultados, con nuevas rutas, obras y la instalación de fábricas. Todo eso tiene un responsable y es el presidente Horacio Cartes", afirmó.

El mismo jefe de Estado, en una charla informal con periodistas ayer, miércoles, dijo que analizaría esa opción y aceptaría ser senador si de esa forma ayudaría al Partido Colorado.

Cartes recientemente había desistido de la reelección y el proyecto de enmienda fue sepultado en la Cámara de Diputados en la tarde de este miércoles.