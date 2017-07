Billetes venezolanos: Anciano detenido reveló que pagó coima

Este jueves, los fiscales Carlos Almada y Hernán Galeano ampliaron la imputación por el delito de contrabando por las 30 toneladas de billetes venezolanos a Bruno José Da Costa Amaral, Andrés José Da Costa, Bruno Fromhers Mongelós, José Luis Alves de Souza, Herilo José Da Costa Amaral y Leandro José Da Costa Neto.

Estos últimos también fueron imputados por los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero. En tanto, los otros ya habían sido procesados por dicho delito en febrero pasado.

Lo que principalmente llamó la atención de los investigadores es la detención del anciano, quien pasa la edad para ser llevado a prisión, y fue beneficiado con prisión domiciliaria.

El detenido relató que cuando estaba sentado alrededor de una mesa, en el momento de la incautación de los billetes, el juez Samuel Silvero, para calmar los ánimos, le había dicho que no se preocupara, que todo quedaría en el oparei y que nada pasaría.

A esto, el imputado le contestó que ya había entregado USD 150.000 "a mucha gente" con la promesa de que su hijo Bruno, también imputado en el caso y recluido en la penitenciaría de Coronel Oviedo, quedaría libre. pero esto nunca se dio. El magistrado le respondió que las cosas no se solucionaban "así nomas".

Sin embargo, la queja del anciano es que ninguna de las promesas fueron cumplidas, pese a la gran cantidad de dinero que ya entregó en concepto de coimas buscando una solución del caso. Esto fue lo que lo llevó a denunciar públicamente el hecho.

El aprehendido señaló que él es el responsable de alquilar su casa a un hombre identificado como Joaquín De Serra, quien trajo el cargamento con bolívares venezolanos, pero los intervinientes decidieron llevar preso a su hijo, teniendo en cuenta la edad del verdadero propietario de la vivienda.

Cuestionó que no exista ninguna orden de detención contra De Serra, quien fue realmente el responsable por el cargamento de dinero. "Al parecer el fiscal nuevo, (por el agente Carlos Almada) no leyó el expediente, está todo ahí", precisó.

"A mí ya no me preocupa nada, a mis 80 años ya nada me importa, pero me preocupan mis hijos que nada tuvieron que ver", lamentó Da Costa a quien le deberán dar prisión domiciliaria por su edad.