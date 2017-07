Benigno López: "No puedo hacer magia"

"Yo creo que el maltrato no se puede justificar, hay una deficiencia nuestra en cómo atender al paciente. La responsabilidad mayor es nuestra, dentro de las limitaciones que tenemos nosotros. El problema grande que tiene el IPS es el financiamiento de la salud", reconoció López.





"El presupuesto no alcanza. Cuando entramos encontramos un gran desfinanciamiento. Tenemos un promedio del 80% del cuadro de medicamentos, el restante 20% no tenemos", apuntó.





"Hay que hablar de la reforma integral de la salud. Es un sistema sin barrera de entrada. El IPS crea un sistema perverso de que cuando uno tiene una enfermedad cara busca asegurarse y eso profundiza el desfinanciamiento", lanzó.





"Al tener una longevidad no financiada tenés un problema de costos. Hay problema mundial... ¿Cómo se va a financiar la salud en la tercera edad? Nosotros seguimos pensando que podemos resolver todos los problemas de IPS con la ley del año 1950. Es un problema de financiamiento, no de vivir más. Tenemos que buscar la forma de financiar, lo mismo pasa en la jubilación. Cuando se creó la jubilación la expectativa de vida no pasaba los 55, 60 años, hoy llegás a los 80", dijo con relación a la problemática de la tercera edad y los jubilados.





"Acá todos quieren tener el IPS de Finlandia con los impuestos de Paraguay. No hay un acuerdo grande para cambiar la ley porque la gente cree que no se tiene que cambiar. Hicimos una reforma de la carta orgánica y no tuvimos suerte. La gente cree que el problema de IPS es que es demasiado bandido su presidente, por eso no alcanza la plata. Yo no puedo hacer magia si no me dejan cambiar la carta orgánica. Hay que entender el problema para encontrar la solución", espetó.





Por otro lado, minimizó el tema de los infectados por la bacteria KPC, señalando que solamente existen portadores de la misma, lo que no implica que exista una epidemia dentro del hospital.





"Yo dudo del problema que dicen que hay. Las bacterias existen en todos los hospitales. El Hospital Central no está infectado, vamos al lugar donde están estos bichos, estos bichos están en general en la terapia. A mayor gravedad, mayor probabilidad de que la bacteria te afecte", comentó al respecto.