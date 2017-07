Mateo Balmelli, como uno de los candidatos con más chances al representar al PLRA en las elecciones del 2018 por el Equipo Joven, afirmó que "los plazos están venciendo" y que su partido se enfrentará a una gran fuerza: la lista 1.

"El año que viene, el conjunto, la oposición, va a tener que enfrentar una gran fuerza, la lista 1. Si queremos ganar, el camino es la unidad, primero dentro del Partido Liberal y segundo en la oposición", manifestó a la 650AM.

Asimismo no olvidó al presidente del PLRA, Efraín Alegre, afirmando que el mismo necesitará apoyo, ya que solo, no podrá ganar. "Él (Efraín Alegre) tiene el liderazgo institucional, del partido. Él va a necesitar el apoyo. Solo no va a ganar, tiene que tener esa grandeza", subrayó Balmelli.

Los meses pasan y las precandidaturas comienzan a consolidarse. Tanto el PLRA como el Partido Colorado y sus respectivos movimientos preparan a sus figuras con miras a las elecciones del 2018.