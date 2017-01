Afirmó que las aeronaves tienen un programa de mantenimiento normal y, en este caso, el avión Cessna 210 de entrenamiento militar que cayó momentos después de despegar estaba cumpliendo su quinta misión en el día.





"Yo no estuve en el lugar, no estuve en la aeronave, no puedo determinar cual fue la falla, no sabemos lo que pasó, no puedo opinar", agregó.





Explicó que el curso que se estaba realizando cuando ocurrió el fatal accidente es para los cadetes de la academia militar que tienen que elegir el arma de la Fuerza Aérea, y agregó son misiones que ellos cumplen para determinar la actitud de vuelo.





"Tengo mas de 30 años en la vida de piloto de la Fuerza Aérea, he visto tantos accidentes, cumplí también con todas las etapas de formación, accidentes son accidentes", concluyó.





Informó que la Fuerza Armada tiene su unidad formadora de pilotos en la ciudad de Concepción, y la unidad que estaba realizando el vuelo tiene su asiento en Asunción, y es por esa razón que estaban realizando vuelos en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque.





El hecho