"Es muy difícil, pienso yo, haber recibido uno a dos días antes un número muy grande de documentos para que se pueda hacer toda la verificación, justamente ese es el rol de la Justicia Electoral, verificar la veracidad y legalidad y cuando existe esto debe ser investigado", afirmó.

En otro momento comentó, además, que aún quedan firmas válidas.

"Si se han descalificado por diversas razones un número de 70 mil firmas, aún quedan firmas válidas como para avalar el pedido que se está haciendo", acotó.

Dijo que el Ministerio Público debe determinar si corresponde o no que los colorados renuncien a sus fueros para ser investigados por presunta falsificación de firmas.

"No puedo hacer juicio de valor, debe ser determinado por el Ministerio Público para ver si corresponde o no corresponde", concluyó.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que detectaron unas 69.000 firmas con irregularidades entre las 357.685 presentadas por el oficialismo de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el marco de la campaña "Que la gente decida", que impulsa la enmienda pro reelección presidencial.

Unas 1.142 firmas corresponden a datos de difuntos, 3.137 son datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior, 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; unos 97 residentes en el extranjero, 163 condenados (presos), 296 menores y 59 inscripciones inhabilitadas.