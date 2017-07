Arroyito: La ciudad que vive entre tanques, metralletas y necesidades

“Terminemos con la violencia. Solamente falta decisión y voluntad”, vociferaba desde el púlpito el padre José Zavala, que presidió la misa por el aniversario de los tres años de cautiverio de Edelio Morínigo, en la parroquia María Auxiliadora de Arroyito, ante la mirada de algunos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta que también participaron de la ceremonia.

El hombre, que lleva cuatro años como sacerdote católico, recalca que no está en contra del trabajo que realizan los militares y policías, pero asegura que no es el camino para terminar con el peor de los males que tiene el pueblo de 20 mil habitantes que recién fue elevado a distrito: la pobreza y la desigualdad. “La verdad que en zozobra vivimos todos. No estoy en contra que actúen, pero andan por la ciudad pidiendo documentos y ahí no están los malhechores. Hacen que la gente se asuste”, explica Zavala, quien tuvo como primera misión pastoral estar al frente de la parroquia del pueblo que es considerado uno de los lugares de influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo.