Diana Vargas, del MNP, sostuvo ante la prensa que ya hace al menos un año presentaron un anteproyecto de ley, pero que en el año 2016 no logró ser tenido en cuenta, por lo que esperan que, después de tanta agresión de policías durante protestas contra la reelección, la presentación pueda avanzar hasta llegar a ser una realidad.





Explicó que, si bien en la Constitución Nacional se establecen mecanismos contra la tortura, al igual que en el Código Procesal Penal sobre las actuaciones de agentes policiales, no existe un manual específico sobre el uso de la fuerza en operativos de uniformados, lo que lleva a que siempre sean los campesinos y los jóvenes en estado de vulnerabilidad los afectados.





Este anteproyecto fue presentado ante el excomandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, y ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en el 2016, pero hasta ahora no existe un avance en su posible tratamiento.





"Se necesita tener un normativa que tenga que ver con el procedimiento policial. Una ley no va a resolver el problema de la cultura autoritaria, pero es necesario un manual que regule el uso de la fuerza. Esperamos que esta tragedia, que marca un quiebre en la democracia, sea suficiente para que le den importancia al asunto", refirió Vargas en contacto con la 970 AM.





Añadió que este fin de semana fueron hasta la Agrupación Especializada, donde fueron recluidas unas 200 personas que se manifestaron contra la enmienda, y recogieron los testimonios. Esto fue entregado ante el Ministerio Público para la investigación individual de los casos.





Contó que encontraron a una persona con discapacidad auditiva entre los detenidos. El hombre fue brutalmente agredido por agentes policiales tras no responder a las órdenes. Nadie sabía que él tenía dificultad auditiva, por ende, policías lo golpearon más, según el testimonio de una persona que estaba a su lado.





"Estas personas fueron despojadas de todas sus cosas. No podían comunicarse con sus familiares, no estaban en libre comunicación, no tenían acceso a abogados ni tampoco tuvieron asistencia médica en el ingreso", comentó.





Con respecto al control a mujeres, Diana Vargas comentó que las víctimas fueron sometidas al desnudo total y que fueron inspeccionadas hasta en sus partes íntimas. "Este hecho va contra la humanidad, es una violencia de género, solo se les hizo a las mujeres", dijo.





Todos los casos de agresión fueron presentados ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos este martes, y quedan a cargo de la fiscal Liliana Zayas.