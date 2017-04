Aníbal Filártiga: "La ciudadanía es un decorado"

Este mensaje es parte de lo que inició en diciembre por las fiestas de Fin de Año bajo el título de "Usá casco, carajo". Sostuvo que con esta medida se logró reducir de alguna manera la cantidad de personas que circulan en moto y no utilizan el casco reglamentario, por lo menos en la capital del país.





Con respecto a la situación política que somete a la nación, dijo que en realidad "estamos en una lucha de poderes donde la ciudadanía es el decorado. Dejen los políticos de desgarrar a este país", arremetió el médico.





Comentó que el plagueo ya forma parte de la labor de los médicos actualmente y que los profesionales de blanco tratan de hacer lo que pueden con lo que tienen.





SANCIONES ECONÓMICAS





A su parecer, las campañas solas son huérfanas si no llevan consigo sanciones económicas. "A los muchachos hay que tocarles el bolsillo para que tomen en serio. Hasta los indígenas andan con casco en motocicleta porque los menonitas no los perdonan", dijo en la 970 AM.





Dio a conocer que seguirán trabajando como lo vienen haciendo, pero que esperan que la ciudadanía se adhiera a las campañas con acciones concretas para generar modificar la realidad en este sentido.