Acusan a dos ex intendentes y a concejales por desvíos

Los ex intendentes de Puerto Pinasco Nelson René Carreras Insaurralde (45) y Digno Ramón Acosta (45) fueron acusados por presuntos millonarios desvíos del dinero recibido del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y en concepto de royalties.

Así también los ex concejales José Alberto Carrera Insaurralde, Luis Giménez Rodas y Esteban Antonio Ávalos Pereira. Además del ex tesorero general y miembro del Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones, Luis Alberto Irala Sánchez y los ex secretarios generales Celso Javier Martínez y Domingo Ramón Arias.