Abogado denunciado tiene una hija con VIH, declaró una de sus víctimas

Al poco tiempo le pidió para vivir juntos, a lo que la mujer le respondió que no, debido a sus estudios, así como sus obligaciones de trabajo.

Comentó en su declaración testifical que desde la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, el profesional del Derecho –imputado por el hecho punible de lesión grave–, no quiso usar preservativo y se molestó cuando la denunciante le exigió hacerlo.

Posteriormente le solicitó para organizar el cumpleaños de su hija, quien cumplía un año, y le pidió tener un hijo, a lo que ella le respondió que no era el momento.

“Él me había dicho que su hija vivía en su domicilio porque su madre la había abandonado y cuando iba a su casa me llamaba la atención de que la niñera siempre me preguntaba si me cuidada al tener relaciones”, testificó la mujer.

Comentó que mantuvo una discusión con el abogado y le dijo a la empleada doméstica que no volvería a la casa y fue entonces que le confesó que su patrón, al igual que su hija y la madre de la pequeña eran personas con VIH.

amenazas. “Cuiden lo que dicen o hacen”, refiere uno de los mensajes que les llega a diario a las denunciantes, que se envían de números de desconocidos, de acuerdo con lo que manifestó la abogada Mirna Morínigo.

Explicó que incluso muchas de ellas están analizando salir del país, porque a pesar de que son protegidas por el contenido de la Ley 3940/09, esta normativa no se cumple a cabalidad, y por tal motivo están atemorizadas de ser estigmatizadas socialmente.

“Las chicas tuvieron bastante valentía para hacer la denuncia y espero que todas las afectadas puedan presentarse ante el Ministerio Público”, acotó la letrada.

La primera que se animó había mencionado al diario ÚH: “Hago la denuncia más que nada porque necesito que esto pare, porque está jugando con la vida de las personas, yo me enteré de que tenía VIH una semana antes de mi cumpleaños”, dijo.

Las fiscalas Fátima Britos y Clara Ruiz Díaz siguen analizando el caso.

SUMATORIA. A raíz de que ya son 10 las mujeres que presentaron la denuncia penal en contra del abogado, se podría ampliar la imputación en su contra.

De esta manera, eventualmente, y si se dan estas circunstancias, la pena del profesional, de ser hallado culpable, sería de hasta 25 años, entre pena privativa de libertad y medidas de seguridad.

La causa está recién en sus inicios, por lo que el Ministerio Público tiene seis meses para investigar.

El juez Humberto Otazú fijó para el 21 de octubre de 2017, la fecha para el requerimiento conclusivo.