Cuando le pidieron una definición de los políticos de su país, no titubeó en afirmar que eran un “aluvión zoológico”. Esta semana el ministro de Hacienda, que siempre se queja de la falta de recursos y mantiene una disciplina estricta que agrada a todos nuestros acreedores, afirmó que no estaba de acuerdo con nuevos impuestos porque equivaldría a salir a cazar en el zoológico. Lo que no dijo era que incluso en ese ámbito cerrado y vallado hay algunos que tributan demasiado y otros, casi nada. Todos sus colegas anteriores expresaron que los sojeros y tabacaleros pagan pocos impuestos y uno incluso –Germán Rojas– afirmó que tributan cero.