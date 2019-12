Zapag: “Arce es el mejor técnico del fútbol paraguayo”

El presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapag, dialogó con Fútbol a lo Grande (AM 1080), con respecto a su proyecto 2020, encabezado por Francisco Arce, que será presentado mañana (11.30).

“La confianza plena de armar una estructura de punta a punta. Es muy importante para empezar este proceso, remarcar, insistir y potenciar el apoyo al profesor Francisco Arce, tenemos que llegar al 31 de diciembre del 2020 pasándole la mano con la confianza de seguir hasta el final de mi mandato”, sumando: “Arce es el mejor técnico del fútbol paraguayo hoy en día, no tengo dudas que es el mejor para encargarse de Cerro Porteño y que nada haga cambiar el rumbo”.

La pretemporada del Ciclón arranca el jueves 26 de diciembre, a lo que Zapag también remarcó: “El profe quería venir, envió un globo sonda y para nosotros nos pareció una gran oportunidad darle una chance. Pido a la mitad más uno que apoye, porque sin ellos será muy difícil, a mí me gusta él, tiene mucho trabajo y sus intenciones son ideales para seguir.

Con respecto a la deuda del ciclón con la familia Zapag, el titular de la entidad de Barrio Obrero expuso: “Este año subió un poco, por la diferencia de cambio. Una parte se aportó al balance general, pero es por las ganas de estar cerca de Cerro. Puedo aclarar y decir con firmeza que esta deuda es un aporte, un apoyo, de alguna manera es un sentimiento hacia Cerro, que una deuda con firmeza como pueda sonar”.

Zapag además argumentó: “A los socios de Cerro puedo decirles que vamos a estar de donde nos toque siempre. Cerro no se asfixia con nadie, ni con los Zapag, está escalonado de acuerdo a los servicios y la deuda va a ir bajando de manera a que se cumplan los plazos. “La Nueva Olla está ordenada en su forma de pago, eso no me preocupa, es motivo de orgullo esa reestructuración financiera”.

Con los bancos. “Los bancos que nos acompañan son los que apoyan y creen en Cerro, los plazos se están cumpliendo y la categoría es nivel 1. Eso significa un orgullo, porque demuestra con este camino que puede encararse a desafíos importantes”, remarcó Zapag.

El presidente del Ciclón también refirió: “Somos Cerristas, queremos copas y torneos, pero ahora transmite ser una institución ordenada y seria. Gastar dinero significa imprimir procesos muy intensos, pero al final uno solo es el campeón. Nos castigó mucho la vuelta al torneo local después de la Copa y lo que buscamos con el profe Arce y todo el equipo de trabajo es estabilidad”, sentenció.