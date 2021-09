Cuando se haga la arqueología social del Paraguay se presentarán interrogantes que nunca creyeron que no hemos sido capaces de responder con racionalidad. Una de ellas, ¿cómo teniendo la densidad poblacional más baja en América Latina tenemos serios problemas de tierra? ¿Cómo teniendo la generación de energía per cápita más grande del mundo no hemos logrado apalancar nuestro desarrollo en las hidroeléctricas?, y, ¿cómo hemos desperdiciado el bono demográfico en toda una generación perdida?, la primera que no superará a sus padres.