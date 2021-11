Yo El Antivacuna

–Dejate de joder, lekaya. Creés en el Gauchito Gill y no creés en las vacunas.

–El Gauchito Gill es milagroso. Le curó la halitosis a la mamá de mi comadre.

–Puede ser. Pero veo que no es tan milagroso para darte algo de sentido común.

–La pandemia es un invento de los Illuminati. Acá hay detrás un Nuevo Orden Mundial.

–¿La mamá de tu comadre te dijo eso?

–En serio te digo. Buscan que haya una disminución de la población mundial.

–Escuchándote les doy la razón. Y veo que a los Illuminati no les alcanzó la pila para iluminar ese cascote, funcional solo por la inercia natural de las cosas, que tenés por cabeza.

–Vos te creés el dueño de la verdad.

–No soy el dueño, soy su hijo. Y ella me demuestra con hechos que no es una estafa. Sencillo es. En Paraguay las muertes por Covid cayeron desde que la vacunación fue masiva.

–Tampoco creo eso.

–En verdad lo tuyo es no creer por el afán de no creer. Jugar de marginal, de inadaptado, de ñémbo reberte, te hace sentir distinto, importante. Que tus recientemente estrenadas ganas de rebeldía no lleguen a oídos de tu señora porque te va a ir muy mal y te va a alcanzar el Nuevo Orden Hogareño.

–Este es un invento para ganar millones de dólares. Todos están comprados.

–Hay inventos más fáciles de implementar, como los celulares, las redes sociales y demás. Y a ellos les das hasta tu número de calzones sin mayor queja.

–No te parece raro que tan rápido encontraron la vacuna. Está todo armado.

–Uno de los mayores avances de la humanidad fue para vos tener televisión por cable y ahora te ponés a cuestionar que la vacuna salió muy rápido. No sos más tarado porque no estudiás para eso nomás.

–Hay un médico en internet que asegura que esta vacuna contiene un chip para controlarnos y que no se aisló el virus; por ende, no puede haber vacuna.

–Ese médico es más que vos, ya que él sí estudió para ser más tarado.

–No se aisló el virus del coronavirus.

–Socio, pasaste con dos Química en el colegio y me hablás de aislar virus. Dejate de joder. Es más, mentís. Sí se logró aislar y hay también vacunas con tecnología genética.

–Eso también está mal...

–Pará. Lo que está mal es que vos persistas en tu ignorancia. Sencillo es el tema. Cuando más se vacuna la gente menos muertes hay.

–Pero...

–Pero nada. Tenés derecho a expresar tu opinión. Pero no tenés derecho a tener conductas irresponsables que ponen en peligro a todos los que se acercan a vos. Sos un foco de contagio.

–Soy libre...

–No; sos un estúpido que confunde libertad con libertinaje. No buscás la verdad. Solo buscás informaciones sesgadas y versiones antojadizas para sostener tus mentiras, tus miedos y una irrefrenable ganas de fastidiar al resto para hacerte el importante. Si no fuera tan peligrosa tu irresponsabilidad darías solo lástima y algo de gracia.

*********

Este es un diálogo imaginario que tristemente se está volviendo muy real.