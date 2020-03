Yeissi Conterno lanza su canción Árboles camuflados

“Quiero agradecer con todo mi corazón a los que me acompañan siempre; agradecer a Dios y a mi sello discográfico PMB Music. Gracias también a mi familia por nunca dejarme sola, por apoyarme y soñar conmigo. Uno de mis mayores sueños se hace realidad”, comenta la artista sobre su tema.

La letra de la canción fue escrita por la misma Yeissi y cuenta con arreglos de Sergio Cuquejo y Pablo Benegas.

“Si supiera que lo quiero y que por él yo me muero, que no puedo dejar de pensarlo por momento. Tiene millones de seguidores, es el rey de toda la red social, me tiene loca, él me provoca cuando publica una foto en el Instagram...”, dice parte de la letra.

El video fue producido por Rodrigo Salomón en Asunción. En el mismo, el actor César Jure acompaña a la cantante en diversas escenas. El vestuario, por su parte, estuvo a cargo de Ofelia Aquino.

PERFIL.

Yeissi Luján Conterno Garcete nació en Santa Fe del Paraná, distrito del Departamento de Alto Paraná, y es cantante, compositora y bailarina folclórica. En el año 2016, fue coronada Miss Teen Universe Paraguay y representó al país.