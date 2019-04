Volvió a sonreír

Cerro Porteño, sin sobresaltos y con mayor contundencia en la segunda parte, venció a Nacional 3-0 para no distanciarse del primer lugar en la clasificación.

No mostró una amplia supremacía, pero el Ciclón hizo lo justo y necesario para superar a una pálida Academia que mostró pocos recursos para hacerle frente a su rival.

Al equipo de Jubero se le dificultó mucho salir con balón dominado al cruzar la mitad de la cancha, no obstante estuvo correcto en la recuperación de la pelota. El tanto inicial de Hernán Novick hizo que el Azulgrana pueda manejar con más tranquilidad el partido.

El Tricolor mostró una reacción luego del gol recibido y comenzó a tener una mayor presencia en campo contrario; sin embargo, careció de capacidad al momento de concretar las situaciones.

PISÓ FUERTE. Al tener a Larrivey como único referente en la delantera, los volantes tenían que soltarse para acompañar al argentino. En el segundo tiempo, fue más notoria la presencia de la mitad de la cancha y se ejemplificó con el doblete del uruguayo Marcelo Palau para sentenciar el partido de manera temprana.

Con la ventaja, Cerro Porteño se acomodó para seguir circulando el balón y buscar espacios para ampliar la ventaja. Nacional, por su parte, sin fuerzas ni rebeldía, siguió insistiendo en búsqueda del tanto del honor.

La figura

Marcelo Palau

El charrúa fue efectivo para la recuperación y pisó el área con determinación marcando un doblete para el triunfo azulgrana.

Palau, motivado para la Copa

El volante Marcelo Palau expresó que el triunfo de Cerro “nos da mayor tranquilidad, por retomar la victoria, por el momento que estábamos pasando y por cortar la racha negativa. Con las derrotas consecutivas tiramos por la borda todo lo bueno que hicimos por tres meses”. Aseguró que “cuesta mucho jugar Copa y torneo local a la par, y lo veníamos haciendo muy bien hasta hace 10 días, que dejamos pasar la posibilidad de luchar hasta el final el Apertura”.

Cerro cortó tres partidos sin ganar: 1-1 vs. Capiatá, 1-3 vs. Olimpia y 2-1 vs. Zamora (VEN). Palau convirtió por partida doble, a lo que respondió: “Siempre es importante colaborar con goles. A veces pasa que uno llega 10 veces al área rival y la pelota en vez de ir para donde uno está va para otro lado, pero da confianza cuando se llega al gol, hace tiempo que no convertía”.

Con relación a lo que se viene, el uruguayo reflexionó: “Sabemos sobrellevar las rachas, ya sean positivas o negativas y necesitábamos un triunfo así para meternos de lleno para la Copa, queremos cerrar en lo más alto de la clasificación”.