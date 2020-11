Volvieron al colegio y máquinas de taller ni operan por falta de recursos

Hasta la fecha volvió el 2% del total de centros de educación media en todo el territorio. Para la semana que viene aguardan la reapertura de otros 70 más.

“Esta máquina está desde el 79 acá en el taller y cuando eso ya se trajo seminueva. Son equipos muy buenos para aprender, pero que ya no se usan en ninguna parte”, comentó uno de los instructores del vocacional Carlos A. López.

En el taller de Mecánica Industrial, donde practican generalmente los estudiantes de formación profesional, hay maquinarias que no se usaron desde su llegada por falta de mantenimiento.

Los estudiantes denuncian que el colegio recibió apenas G. 1.000.000 de gratuidad para cada semestre. Cada año deben invertir de sus bolsillos para adquirir aceites, combustibles y hasta herramientas de seguridad. Esta situación se da con todas las especialidades del centro educativo.

OLVIDADOS

Alumnos de formación profesional aseguraron igualmente que su sector es el que más sufre la falta de recursos. Esto ocurre porque pese a que dependen del MEC, reciben menos que otras instituciones educativas con rango de técnicos.





Críticas de gremios

Estudiantes organizados, gremios de docentes y de directores reclaman desde hace semanas que las condiciones edilicias de los colegios, así como los fondos para la adquisición de elementos para bioseguridad no existen, por lo que no se dan las condiciones para el regreso presencial.

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunciaron además la “coacción” del MEC por ofrecer recursos de gratuidad a cambio de volver a las aulas en este último mes.

“Normalmente la gratuidad se les entrega a los colegios que están habilitados todos los años; sin embargo, esto no se dio porque no hubo presencialidad. Los gremios tienen que entender que los colegios que tienen retorno son los que van a recibir la gratuidad”, manifestó el titular de Educación, Eduardo Petta.