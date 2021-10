VMT inicia sumario administrativo a la empresa Línea 21

El gerente de la empresa San Fernando de la Línea 21, Venancio González, aclaró que la firma no se encuentra en quiebra como había circulado en las redes sociales, pero que se encuentran por el momento en “stand by”, debido a que la mayoría de los buses están en mal estado y otros en reparación.

“La Línea 21 va a seguir operando solo que en este momento estamos en stand by, porque nuestros vehículos no están en las condiciones para poder salir a las calles por problemas mecánicos. Hay un contrato con el VMT en el que se establecen las condiciones para operar con normalidad en horario pico y nosotros tenemos muy pocos vehículos en buen estado y se cuenta con cuatro ramales, la cantidad de vehículos con los que contamos no da para cumplir con la frecuencia que establece el VMT. Ahora los buses se encuentran en reparación, el itinerario está, solo que es imposible cumplir”, aseveró González.

Asimismo sostuvo que se necesitan aproximadamente 40 buses para poder operar con más frecuencia.

“En este momento, la pelota está a cargo del Viceministerio de Transporte; ellos son los que tienen que establecer con los resultados del sumario y nos tienen que decir qué esperan de nuestros buses, que sean reparados o que ellos nos cancelen el itinerario y sea transferido a otra empresa”, puntualizó González.



Conductores en desacuerdo

La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) emitió un comunicado repudiando las afirmaciones del viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, quien afirmó que es normal esperar una hora el bus en horario nocturno y sostienen que a partir de las 19:00 ya no existen buses, y no hasta las 23:00 como afirman desde el VMT. Esperan que se tenga una solución favorable al problema.