Virgen María Ama de Casa, una devoción asentada en Trinidad

Castorina Insaurralde deja por un rato su labor de limpieza en la iglesia de la Santísima Trinidad. Se acerca a la imagen de la Virgen María de las Amas de Casa, la mira y le dedica unos minutos para rezarle.

“Ayer, por ejemplo, no tenía ni un guaraní, me acerqué a ella a pedirle que me ayude. Al salir de acá, encontré G. 20.000. Ahora vengo a agradecerle también. Es muy milagrosa ella”, dice la trabajadora del templo al destacar su católica suerte.