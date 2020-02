Villarejo anuncia su candidatura a la Comuna capitalina

“La ciudad no es asfalto, no es cemento, no son veredas, la ciudad son personas, la ciudad es vida, es nuestro hogar, el de todos, sin distinciones. Me juego por mis hijos Manu, Oli y Nico. Pensá en los tuyos, ponelos en tu mente, tus hijos, tu hermanito, tu mamá, todos se merecen una nueva Asunción”, expresó Villarejo en el video en el que confirma su carrera por la intendencia.

Igualmente, el legislador invita a quienes quieran sumarse al objetivo de vivir en la capital mas limpia de Sudamérica a iniciar el proceso el 15 de marzo, ya desde la campaña y no esperar la gestión del jefe comunal. Propone que ese día que cada asunceno salga a barrer el frente de su casa para iniciar el cambio.

Rememoró que ese 15 de marzo se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del ex intendente de Atyrá Feliciano Martínez, y en su memoria invita a replicar el modelo de la ciudad más limpia en la capital.

“Iniciemos una cruzada para limpiar Asunción, de la basura y de la corrupción, de la rosca perversa, del mosquito que te tumbó; limpiemos nuestra propia indignación y que nazca el compromiso, empecemos en mi vereda, en tu vereda, y que arranque un sueño, ¡Asunción la capital más limpia de Sudamérica!”, enfatiza Villarejo en su mensaje.

Recordemos que el diputado fue electo concejal de Asunción en el 2015 pero dejó la Junta Municipal para asumir una banca en julio de 2018 y ahora desea volver al municipio, aunque ya como intendente. Tiene 36 años, es abogado de profesión y vicepresidente del PPQ.