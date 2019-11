Villamayor ratifica que no solicitó dinero

El jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, reiteró que no hubo ningún pedido de dinero a Darío Messer y remarcó que en todo momento intentó actuar cumpliendo su rol de ministro del Interior para garantizar la entrega del hombre buscado en ese momento por la Justicia del Brasil. Admitió que efectivamente se realizó la reunión con los abogados de Darío Messer y que se conversó sobre la necesidad de brindar las garantías físicas para que el doleiro se entregue ante la Justicia.

“Lo más importante es que no se pidió ningún centavo. Está la demostración que nunca se pidió nada”, aseveró. Refirió que de acuerdo a los mensajes intercambiados con la abogada Leticia Bóbeda, Messer le consultó si se solicitó o no dinero. “Él no quiere dinero, sino lo que quiere es el renombre político de haberle capturado. Con esto queda claro que la primera versión que corrió de la historia de los USD 2 millones es absolutamente falso”, apuntó Villamayor.