Villamayor presentará una querella ante acusación

Evidencia. Mensajes intercambiados por la abogada Leticia Bóveda para negociar con José Bogado (ex secretario) y Lorena de Barros.

“Soy funcionario público. Me entero por los medios de comunicación en las últimas 24 horas que había un pedido de dinero y que había personas que habían invocado mi nombre y, en consecuencia, es responsabilidad mía realizar todas las acciones judiciales”, anunció en declaraciones a la 1080 AM.

Villamayor habló de la necesidad de que la Fiscalía investigue quiénes son las personas que actuaron en su nombre y eventualmente que se apliquen las sanciones correspondientes.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por los abogados de Horacio Cartes, Lorena de Barros había sido la persona que solicitó el dinero y fungía de nexo entre Villamayor (en ese entonces en función de ministro del Interior), además de ser amiga de Messer.

El jefe de Gabinete dijo que no puede afirmar que las afirmaciones de los abogados no se puede tomar por cierto.

Dijo que conoce a Lorena de Barros, pero aseguró que no es su amiga. “La conozco naturalmente. No la veo entre ocho y diez años, con la excepción de que una vez se presentó en el Ministerio del Interior en representación de una empresa que quería proveer equipos de seguridad”, indicó.

Acotó que su relación fue de amistad muchos años atrás, antes de que se case.

Expresó que no tuvo ninguna necesidad de preguntar a Lorena si contactó o no con la gente vinculada a Messer. “No tengo ninguna llamada telefónica; no tengo ningún mensaje entrante ni saliente en años con ella”, aseguró.

Indicó que la ley le faculta a poner los hechos a disposición de la Fiscalía. “El hecho es público y notorio. Si alguien hubiese pretendido en algún momento aclarar los hechos frente a mí, hubiese tomado la iniciativa. Yo no me siento en la obligación de llamar absolutamente a nadie”, apuntó.

Aseguró que no conocía el vínculo que tiene Lorena de Barros con Messer.

EX SECRETARIO. La Justicia brasileña tomó la determinación de ordenar la detención del ex presidente de la República Horacio Cartes porque supuestamente financió y protegió a Messer, investigado por lavado de dinero en el caso Lava Jato.

El caso tuvo derivaciones en Palacio de Gobierno, luego de que las propias autoridades brasileñas apuntaron que hubo un pedido de coima por parte de Villamayor.

Luego se conoció que José Bogado, ex secretario de Villamayor, había contactado con Lorena de Barros y con la abogada Leticia Bóbeda para negociar que Messer se entregue a la Justicia.

Ante las fuertes sospechas y suspicacias generadas por la reunión, Bogado presentó el miércoles su renuncia al cargo de director de Gabinete de la Presidencia de la República. Luego fue destituido del cargo que ocupaba hace cuatro años en la Entidad Yacyretá.



LAVA JATO GOLPEA A PODEROSOS EN PARAGUAY