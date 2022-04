Viene un partido clave

Con lo que respecta a la Copa, el Albinegro se impuso con justicia a Caracas en el Defensores del Chaco, con anotaciones de Óscar Cardozo y Lorenzo Melgarejo. Bonsu Osei puso el 1-1 parcial.

Posiciones Grupo B: Libertad 4 puntos, Paranaense 4, Caracas 1 y The Strongest 1.

CONFORME. "El objetivo principal era ganar y hacer valer el punto que trajimos de La Paz la semana pasada, en varias partes del juego tuvimos más chances de anotar pero no lo hicimos”, expuso el entrenador Daniel Garnero.

Por su parte, Lorenzo Melgarejo refirió: “En el segundo tiempo desperdiciamos muchas chances, nos vamos tranquilos”. Acerca de la Selección Nacional aclaró: “Es una cosa que hace bastante tiempo estoy así, a veces voy o no, a veces me convocan o no, no quiero hablar de eso, porque en lo personal me molesta mucho, pero estoy siempre a disposición”.



Libertad, que venció en la Copa, defenderá la punta y su invicto en el año.



14

goles registra Óscar Cardozo con Libertad en Libertadores y se convirtió en el artillero albinegro en Copa.