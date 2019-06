Victoria albiceleste

Hoy la fecha continúa con dos partidos: 3 de Febrero vs. Fulgencio Yegros (15.00) y Rubio Ñu vs. Ovetense (17.00, televisado por Tigo Sports).

En la Primera B, hoy se jugarán cinco partidos: Ameliano vs. Tacuary (10.00), Atlántida vs. Recoleta, Figari vs. Ledesma, 3 de Noviembre vs. Hayes y 3 de Febrero RB vs. Colegiales (desde las 15.00).

Mientras que en la Primera C se disputarán tres choques por la fecha 5: Pinozá vs. Oriental, Pettirossi vs. Gral. Caballero CG y Humaitá vs. Olimpia de Itá (todos desde las 15.00).