Víctima de extorsión policial en CDE: "Amenazaban y me rompí a llorar"

Se trata de una ciudadana paraguaya residente en España que el pasado 3 de noviembre fue aprehendida por agentes que estaban de civil y fue trasladada a bordo de un vehículo particular hasta la base de Homicidios del área 1 de la capital departamental, informó Telefuturo.

De acuerdo con su relato, en el lugar los policías le señalaron que supuestamente pesaba en su contra una orden de captura internacional, pero que podían no ejecutar la orden si abonada unos USD 100.000.

“Dijeron que podíamos llegar a un acuerdo porque yo tengo una búsqueda y orden de captura internacional por Interpol, pero que podemos solucionar porque ellos ya tenían hablado con su jefe de Asunción”, expresó.

No obstante, la mujer les manifestó que no contaba con ese monto de dinero, por lo que procedieron a esposarla, presuntamente la amenazaron con arma de fuego y le ordenaron que se arrodille.

En un momento dado, la mujer les dijo que se sometería a las autoridades, pero les pidió que la envíen a España, debido a que es nacionalizada española y vivió por 22 años en el país europeo.

“Yo estaba casi segura de que me deportaban de aquí, pero me rompí a llorar y les dije que dinero no tenemos. Empezaron a amenazar que traerían a la prensa, les dije que no podían hacer eso porque tengo una niña pequeña y que primero se debía aclarar esto”, lamentó.

Posteriormente, la pareja de la víctima, un ciudadano español, llegó hasta la dependencia policial, y tras una negociación quedaron en que podrían pagarles unos USD 10.000, tras lo cual la mujer fue liberada.

Tras esto, la víctima gestionó una transferencia que sería depositada en la cuenta de uno de los policías, pero finalmente no se pudo concretar el pago, ya que la entidad bancaria consideró sospechosa la operación y bloqueó la transacción.

Finalmente, cansada de las amenazas que presuntamente recibía por varios días, decidió animarse a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, pero aseguró que no puede siquiera salir a la vereda de su vivienda porque se encuentra con mucho temor.

Durante la retención de la mujer, que fue de 09:30 hasta las 15:30, estuvo intermediando el propio abogado de la víctima, quien también está en la mira de los investigadores, debido a que se presume que pudo haber sido quien proporcionó información a los agentes policiales.

Seis policías detenidos por el caso

El fiscal Alberto Torres ya ordenó este último martes la detención de los seis agentes del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional de Ciudad del Este, por privación ilegítima de libertad y extorsión.

Se trata de la oficial primera Karina Beatriz Caballero Giménez, subjefa; el oficial ayudante Diego Ayala, suboficial mayor Éver Aquino, suboficial mayor Rafael Silvero, suboficial inspector Hugo Báez y el suboficial segundo Alfredo Báez.

Mientras tanto, según los datos del Ministerio Público, Reinalda Santacruz Brítez sí tiene una causa abierta en España, pero no posee una orden de captura nacional ni internacional.

En principio, la mujer fue aprehendida por los agentes porque supuestamente tenía un automóvil robado, pero cuando llegó a la base de Homicidios le señalaron que había sido aprehendida por el caso de España, por el que supuestamente la mujer era requerida.