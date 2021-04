Víctima de agresión: “Tengo que retomar mi vida con mucho miedo”

La joven, madre de dos pequeños, explicó que hace dos años está separada de Paulo Samudio Sanabria (28) –hoy en prisión–, a quien denunció dos veces antes de ser brutalmente agredida, pero que nunca se le investigó.

“Nosotros comenzamos como una pareja normal, después nos casamos y luego él empezó a cambiar bastante, y decidí terminar con él cuando casi me rompió la nariz. Ahí hice mi parte policial y salí de la casa. Hice una orden de alejamiento”, comentó.

La segunda denuncia la hizo en enero de este año, cuando él la amenazó con un arma de fuego para que vuelva con ella. “Él no aceptaba que ya terminamos. Se iba a buscarme en la salida de mi trabajo, porque sabía dónde trabajaba, sabía el horario en que salía, no sé cómo, porque no tenemos un horario fijo de salida”, relató Cynthia.

EL SUCESO. Ya en la madrugada del 24 de febrero, ella se iba a su trabajo y Paulo Samudio le siguió desde su casa.

“Él desde Luque me estaba siguiendo, ya en la parada me habló. Ahí él me miró con una cara de odio y ya me fui con miedo. Cuando me bajé en mi trabajo, él llegó también. Solamente me acuerdo que me pidió plata, porque la Caminera le detuvo”, recordó.

Según comentó, él le dijo que quería despedirse definitivamente y la abrazó, pero la brutal agresión que le propinó después no recuerda.

“Él buscaba la forma de que yo retirara la denuncia, pero yo no podía, porque mi vida corría peligro ya. Él me abraza, y luego ya no recuerdo, después desperté en el hospital, en ese momento no entendía lo que pasaba”, señaló.

Según un video del circuito cerrado que conmovió a todo el país, el hombre llegó al lugar en un automóvil y empezó a hablarle, después la abrazó y ella intentó salir de él. Posteriormente la tiró en el piso y la golpeó brutalmente. Luego se va hacia su rodado y vuelve a propinarle más golpes y después se da la fuga.

Esa misma noche, a raíz de la viralización de las imágenes, Paulo Samudio es detenido y puesto a disposición de la Fiscalía.

RECUPERANDO. Cynthia poco a poco va recuperándose del suceso. En los días posteriores a la agresión, tuvo una cirugía de la mandíbula, por una doble fractura. Además, cuenta con daños permanentes en la articulación y tendrá que usar una prótesis de por vida.

Comentó que es largo el proceso, pero que recibió mucha ayuda de la gente, familiares y amigos, quienes contribuyeron a costear los gastos. Además, la mujer dijo que recibió mucho apoyo de su trabajo.

“Estoy todavía con mi reposo, ahora tengo que volver a retomar mi vida, con mucho miedo, toda mi familia está pendiente, va a seguir como era antes, yo tenía que avisarle a mamá cuando subía y bajaba del colectivo; mandar fotos para estar seguros”, comentó. Cynthia dijo que hacen eso desde la denuncia de enero.

“Ahora tengo que hacerme la fuerte, me cuesta enterrar todo lo que viví. Si el video no salía a la luz, yo no iba a saber lo que pasó, y él iba a seguir libre, iba a pagarles a los policías, como siempre decía”, resaltó.

PROCESO JUDICIAL. Hoy el caso está siendo investigado por la fiscala Noelia Naumann, según confirmó el abogado de la mujer, Óscar Tuma. La agente ya imputó a Samudio, quien está cumpliendo prisión preventiva en el penal de Misiones.

“Yo pido la pena máxima, porque no puedo esperar que él vuelva a salir”, dijo Cynthia. El autor se expone a una pena de hasta 30 años de cárcel.

A raíz de aumento de casos de violencia, el Ministerio Público lleva adelante la campaña Que cada mujer, niña o adolescente vuelva a su casa sana y salva. Denunciá, a fin de que las mujeres se animen a denunciar los casos y bajar los números de violencia.

Las denuncias se pueden hacer en cualquier comisaría o Fiscalía más cercana. Se puede además llamar al 137 Mujer.