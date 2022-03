Velazquismo no sabe sobre plan Salomón

La idea que lanzó el presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón, de posponer las elecciones internas para renovación de autoridades de la ANR, no está prendiendo y no se socializó a otros sectores internos, inclusive con el sector liderado por el vicepresidente Hugo Velázquez.

La semana pasada, Salomón afirmó que hay negociaciones avanzadas para postergar las internas partidarias y realizarlas luego de las elecciones nacionales.

Sin embargo, esta determinación necesita que sea aprobada por la convención.

El sector de Fuerza Republicana que responde a Velázquez en su proyecto presidencial, no conversó aún con Salomón sobre el tema. No tiene conocimiento o propuesta formal hasta el momento.

En Palacio de Gobierno consideran que es una idea de los senadores, pero que no avanzó en un consenso.

marzo. El presidente, Mario Abdo Benítez, había manifestado que en marzo iba a oficializar si acepta o rechaza la propuesta de postularse a la presidencia de la ANR y enfrentar a Horacio Cartes.

Sin embargo, tropieza con la cuestión legal que le impide candidatarse para el partido siendo presidente de la República y sus asesores le advirtieron sobre esa idea.

“Puede pasar, pero no sé todavía. Pero no me voy a candidatar a nada (...), en marzo por ahí vamos a hablar nosotros, ahora es fin de año, vamos a disfrutar de la familia, todos en paz y en marzo vamos a divertirnos”, había expresado Abdo en diciembre. Sin embargo, estamos a mitad de marzo y no da una respuesta oficial a sus aliados sobre su postulación.

guerra interna. El sector que responde a Abdo y Velázquez están en guerra electoral contra el cartismo. El operativo antidrogas A Ultranza Py generó un fuerte revuelo político tras los allanamientos que confirmaron vínculos con el narcotráfico y lavado en ambos bandos.

Desembocó en la destitución de dos ministros de Marito y en la renuncia del diputado Juan Carlos Ozorio. Ahora el oficialismo apunta a conseguir la pérdida de investidura del candidato a gobernador cartista, Erico Galeano, investigado por la Fiscalía por presunto lavado.