Velázquez no renunciará y niega vínculos con grupos terroristas

“Yo no sé absolutamente de dónde viene. Todas las cosas no son absolutamente ciertas. No tengo vínculos con el Hezbollah. No tengo ningún representante que se haya ido a hablar en mi nombre o recibir algo de ese grupo o de cualquier otro grupo terrorista”, afirmó en declaraciones a la 1080 AM.

Velázquez había aparecido en una fotografía en un yate con Walid (investigado en megalavado) durante una gira que realizó por el Líbano.

Afirmó que ahora recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos. Mencionó que tras la designación de significativamente corrupto, recurrió a través de un abogado para que le concedan documentos que guardan relación a la acusación que pesa en su contra.

“Recurrí al grado de apelación hace dos semanas y me contestaron que me iban a dar los documentos. Estábamos trabajando en lo que tenemos que hacer”, expuso. Agregó que también le notificó a la OFAC (Oficina del Departamento del Tesoro).

Argumentó que no está en sus planes renunciar mientras no existan elementos contundentes en su contra.

“Fui electo por el pueblo paraguayo y en la medida que no me digan de qué me acusan no me puedo defender. Mal podría renunciar a lo que yo cumplo, un mandato del pueblo paraguayo”, aseveró.

campaña lista 1. Velázquez aseguró que pese a la acusación del Gobierno de Estados Unidos y las sanciones impuestas a él y Cartes, la campaña de la Lista 1 se fortalecerá para lograr la victoria de Santiago Peña.

Inclusive, puso como ejemplo que Cartes fue declarado significativamente corrupto, pero logró ganarle a Mario Abdo en la presidencia de la ANR. “Al contrario (no va a afectar la campaña). Va a fortalecer al Partido Colorado. Si ellos presentan esos hechos ante el pueblo paraguayo, estoy seguro de que les va perjudicar. El pueblo la vez pasada demostró que habiendo declarado significativamente corrupto a Cartes sacó mayor diferencia para ser presidente del Partido Colorado”.

Velázquez fue sancionado financieramente por EEUU. El vicepresidente aseguró que no tiene bienes, empresas ni cuentas en ese territorio.



No tengo vínculos con el Hezbollah. No tengo ningún representante que se haya ido a hablar en mi nombre.

Hugo Velázquez,

vicepresidente de la Rca.