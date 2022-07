Velázquez cuestiona puertas giratorias y Peña critica gestión

“Ese modelo donde la dirigencia de base no existe. Y recordemos a López Moreira, quien públicamente dijo: ‘No necesitan seccionaleros, sino técnicos’. No son como nosotros y nunca van a poder estar entre nosotros”, dijo. Señaló que los cartistas no tienen vocación de servicio y redujeron a la Junta de Gobierno a una maquinaria electoral, que se acuerda de la gente solamente en elecciones.

Sostuvo que entre las causas que tenemos a defender está el Partido Colorado. “Hace 6 o 7 años que nuestro partido desapareció de la realidad nacional. Hoy está ausente de las grandes decisiones, está convertido en una distribuidora de cigarrillo, parece. Los dirigentes de base ya no saben dónde ir a buscar para solucionar el problema de los correligionarios y no correligionarios”, aseveró.

PEÑA. El precandidato a presidente por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, elogió al gobierno de Cartes. “El movimiento Honor Colorado camina firmemente no solo para sostener el gobierno colorado en abril del próximo año”, dijo.

Señaló que quiere continuar con el proceso de cambio iniciado en el 2013 por Horacio Cartes. “Fue un proceso que nos dejó enseñanza y aprendizaje con principios y valores a los que nunca debemos renunciar como la honestidad y la integridad”, expresó. Mencionó que con el Gobierno actual se pueden ver cuatro años de deterioro y retrocesos económico, político y, principalmente, social. Señaló que la mejora de los servicios de salud y educación pública, infraestructura, requerirán de idoneidad y honestidad.